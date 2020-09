IN BEELD - Hindernissenparcours is gesmaakt alternatief voor de scholenveldloop Gudrun Steen

23 september 2020

09u42 0 Koksijde In een normaal schooljaar vindt in Koksijde momenteel de scholenveldloop plaats. Omdat veel mensen op hetzelfde moment op dezelfde plaats momenteel geen aanrader is bedachten ze in de kustgemeente iets leuks.

De medewerkers van de sportdienst hebben een hindernissenparcours aangelegd in het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. “We plaatsten negen hindernissen over een traject van 800 meter over de Finse piste”, duidt Elona Larcin van de sportdienst. “Dat gaat van een trappenconstructie tot in banden lopen en over strobalen springen. Ook leuk is het touwentraject. We hebben het specifiek voor de lagere scholen aangelegd maar het parcours blijft er drie weken liggen. Het sportpark is vrij toegankelijk.”

De kinderen van de gemeentelijke basisschool in Oostduinkerke moesten slechts de baan oversteken of ze waren al op het hindernissenparcours. De kinderen reageerden bijzonder enthousiast op de wel heel unieke scholenveldloop. Ze klauterden over houten constructies en onder linten. Voor herhaling vatbaar.