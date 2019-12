IN BEELD - Garage Marrannes al 45 jaar een vaste waarde in Koksijds dorp Wulpen GUS

14u41 0 Koksijde De familie Marrannes vierde de 45ste verjaardag van zijn garage met een feestelijke opendeur. Luc en Martine Marrannes-Dequidt legden de kiem. Vier jaar geleden nam dochter Sofie het levenswerk van haar ouders over.

“Mijn ouders zijn gestart met een Fiat-garage maar ondertussen doen we ook andere merken zoals Alfa Romeo, Jeep en Abarth”, zegt Sofie die al twintig jaar werkzaam is in de garage. “We hebben dertien medewerkers in dienst. We kunnen terugblikken op een feestelijke opendeur waarop we onze 45ste verjaardag hebben gevierd.” Marrannes is gevestigd in Wulpen.