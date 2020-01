In 2019 zakte het aantal misdrijven aan de Westkust voor het eerst onder de 3.000: “Criminaliteitscijfers halveerden sinds de eeuwwisseling” Siebe De Voogt

02 januari 2020

15u09 0 Koksijde De politiezone Westkust zet het nieuwe jaar in met mooie cijfers. In 2019 zakte het aantal misdrijven in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne voor het eerst onder de magische grens van 3.000. “Ongezien en een heus unicum”, stelt Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde en voorzitter van de politieraad. Sinds de eeuwwisseling halveerde de criminaliteit aan de Westkust.

In het jaar 2000 werden in de politiezone Westkust (Koksijde, Nieuwpoort en De Panne) 5.760 misdrijven vastgesteld. Twintig jaar later zakte dat aantal naar 2.809 feiten: een daling van liefst 49 procent. Tegenover 2018 zakte het aantal misdrijven vorig jaar dan weer met 11 procent: van 3.317 naar 2.951.

Constante daling

Het aantal beschadiging blijft over de jaren heen sterk dalen. Sinds de eeuwwisseling gaat het volgens korpschef Nicholas Paelinck om een daling van 43 procent of 292 feiten. “De gezellige drukte waarbij ook het uitgaansleven bloeit, doet niets af aan dat cijfer”, zegt hij. Vorig jaar daalde het aantal beschadigingen met 14 procent tegenover een jaar eerder: van 447 naar 385. Het aantal feiten van zakkenrollerij stagneerde dan weer. Zowel in 2018 als 2019 klokte de zone Westkust af op 40 soortgelijke misdrijven. Tegenover twintig jaar geleden daalde het aantal feiten van zakkenrollerij wel sterk met 55 procent. “Dankzij het aanwezige blauw op straat en onze anonieme patrouille”, verduidelijkt de korpschef.

Ook het aantal diefstallen van vervoersmiddelen bleef de voorbije twintiger jaar sterk dalen. In 2019 vonden 120 autodiefstallen minder plaats dan in 2000. Het is een daling van liefst 94 procent. De bromfietsdiefstallen namen zelfs met 96 procent of 119 feiten af. De fietsdiefstallen daalden dan weer met 70 procent of 323 feiten. In vergelijking met 2018 waren er vorig jaar vier autodiefstallen, 9 bromfietsdiefstallen en 10 fietsdiefstallen minder. De diefstallen uit voertuigen namen in een jaar tijd met 36 procent af: 102 in 2018 tegenover 65 vorig jaar. Het aantal inbraken in gebouwen daalde tot slot met 58 procent of 169 feiten sinds 2000. In vergelijking met 2018 vonden vorig jaar dan weer 35 procent minder inbraken plaats aan de Westkust: 124 tegenover 191.

Winkeldiefstallen werkpuntje

Het aantal winkeldiefstallen aan de Westkust lijkt dan weer een werkpuntje te zijn. In vergelijking met twintig jaar geleden sloegen winkeldieven vorig jaar 33 keer meer toe: een stijging met 57 procent. Tegenover 2018 daalde dat aantal wél met 39 procent of 57 feiten. “Het stijgende aantal sinds 2000 verklaren we door de florerende winkelstraten aan de Westkust en de hogere aangiftebereidheid van de winkeliers", stelt Nicholas Paelinck.