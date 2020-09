Iedereen welkom op BK Juniores, maar niet overal langs het parcours Gudrun Steen

09 september 2020

14u33 0 Koksijde Net zoals op het BK tijdrijden in Koksijde zullen toeschouwers voor het BK juniores op zondag 20 september, ook in Koksijde, niet overal mogen supporteren.

In de start- en aankomstzone is publiek verboden en ook de duin Hoge Blekker zal de gemeente afsluiten. Het dragen van een mondmasker raadt Koksijde ten zeerste aan. Op plaatsen waar je geen anderhalve meter afstand kan bewaren, is een mondmasker verplicht. Tussen 13 en 15 uur strijden de dames junioren en nieuwelingen om de Belgische titel, tussen 16 en 18.45 uur de heren.

Koksijde wil nog drie wielerfeesten aankondigen. Op 22 november staat de jaarlijkse wereldbekermanche cyclocross op de kalender. Volgend jaar is het op 19 maart uitkijken naar Bredene Koksijde Classic en op 1 mei naar het BK tijdrijden bij de jeugd.