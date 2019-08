Ideaal wandelweer kan voor recordeditie zorgen Ruim 5000 mensen schreven zich vooraf in voor Vierdaagse die morgen start GUS

19 augustus 2019

10u16 0 Koksijde Vorig jaar stapten ongeveer 9700 mensen mee met de Vierdaagse van de IJzer. Morgen dinsdag geeft Defensie het startschot van de 47ste editie bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. Directeur Bart Eggermont vreest voor lange wachtrijen door het voorspelde mooie weer. Inschrijven kan vanaf 7.30 uur. Kom op tijd.

“Vooraf inschrijven via onze website kon tot 1 augustus. Om en bij de 5300 mensen deden dat. Dat zijn er 400 meer dan vorig jaar”, laat Eggermont weten. “Wat de reden voor het groeiende succes is, weet ik niet. Dat de teller de komende dagen de lucht zal inschieten is een terechte prognose. De 47ste editie van de Vierdaagse bewijst dat er nog lang geen sleet zit op de formule en dat er ook nog een toekomst is na de herdenkingsperiode. De eerste mars voor rekruten klokt voorlopig af op 23 jongeren. Zij volgen een parcours van zeventien kilometer met onderweg acht oefeningen. We hopen zo de jeugd warm te maken voor een job bij Defensie. Wie zich nog niet heeft ingeschreven voor de Vierdaagse kan dat nog steeds via onze website. Je betaalt dan online en haalt de startkaart af bij het secretariaat op de startplaats. Wie beslist om op de dag zelf nog in te schrijven moet cash betalen en mag zich verwachten aan wat wachttijd. Inschrijven kan vanaf 7.30 uur.”

De wandeltoppers

“We beginnen dinsdag aan de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke”, overloopt Eggermont. “We trekken direct naar de Zeedijk en het strand. Door de duinen komen we aan in vakantiecentrum Hoge Duin. Door het zorgverblijf Ter Duinen en de Simliwijk stappen we naar de Nieuwpoortse kinderboerderij Lenspolder. De Orde van de Paardevissers schenkt zijn garnaalsoep uit in Wulpen. Nog een topper wordt de beklimming van de Hoge Blekker. Woensdag geven we het startschot op de Grote Markt in Diksmuide. We passeren door het provinciaal domein IJzerboomgaard. Via Lo en Alveringem eindigen we opnieuw in het centrum. Na drie jaar starten we donderdag opnieuw op de Markt in Poperinge. Domein Couthof is één van de passages. Dat is normaal enkel op zaterdag open. Eens De Lovie doorlopen, komen we in Vleteren aan met de abdij Sint-Sixtus als een verfrissende stopplaats. Afsluiten doen we vrijdag in het centrum van Ieper. Na meer dan tien jaar kunnen we terug door de Commandobunker wandelen.” Het kamp in Diksmuide is volzet. In Oostduinkerke en Poperinge is er wel nog plaats. Check www.vierdaagse.be.