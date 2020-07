Hulpdiensten rukken uit voor groepje mensen in zee, die ‘zeehond proberen te redden’ Bart Boterman

15 juli 2020

11u30 0 Koksijde De hulpdiensten rukten dinsdagavond rond 22.25 uur uit voor zes personen in zee in Koksijde. Een bewoner van een appartement had hen in zee zien rennen en sloeg alarm.

Het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) stuurde de helikopter NH90 van de luchtmachtbasis en reddingsboten SPN09 van de scheepvaartpolitie en Brandaris van Ship Support uit. Ook de brandweer en de Lokale Politie Westkust waren uitgerukt. Na acht minuten werd de operatie al afgeblazen en maakten de hulpdiensten rechtsomkeert. Het groepje mensen was al op eigen houtje uit het water en niet in gevaar. Volgens de politie probeerde het groepje, althans volgens hun verklaringen, een zeehond uit zee te ‘redden’. Ze kregen een flinke uitbrander. Uiteindelijk bleef de zeehond, als daar effectief sprake van was, netjes in zee.