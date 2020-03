Hulp nodig bij het kiezen van de juiste beha? WeekendMode en Lingerie Caline geven tijdens de lingerieweek gratis advies Gudrun Steen

05 maart 2020

11u04 0 Koksijde De lingerieweek loopt vanaf morgen vrijdag 6 maart tot en met zaterdag 14 maart. Bedoeling is om in die week vrouwen de kans te geven gratis advies in te winnen over de juiste beha. Twee ondernemers uit onze regio doen mee.

Het gaat om Patricia Vandenbroucke van WeekendMode in Sint-Idesbald en Heidi Van Staeyen van Lingerie Caline in Nieuwpoort. De lingerieweek is een initiatief van de federatie voor de zelfstandige lingeriedetaillist Fedelin. Uit hun onderzoek bleek dat 70 procent van de nieuwe klanten binnenkomen met een foute behamaat. Dat is niet zonder risico want kies je voor de verkeerde beha dan vergroot de kans op een pijnlijk gevoel in de borsten, rug- en nekklachten, verlies van vorm en stevigheid en ook irritatie van de huid.

Patricia en Heidi doen mee aan de lingerieweek. “Met het perfecte advies en de persoonlijke begeleiding maken we het verschil en dat onderlijnen we nog eens extra tijdens de lingerieweek”, zegt Patricia. “Zowel Heidi als ikzelf zitten in het bestuur van Unizo Koksijde. Als we kunnen werken we graag samen als goeie collega’s. Lokaal winkelen promoten daar doen we actief aan mee.”

Tijdens de lingerieweek krijg je bij beide zaken een gratis pasbeurt en professioneel advies zonder aankoopverplichting. Er zijn ook manicuresets verkrijgbaar waarvan Fedelin de opbrengst schenkt aan Think Pink die zich inzet voor het onderzoek naar borstkanker. De voorbije twee edities ging zo al 16.000 euro naar dat goede doel.