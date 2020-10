Huisbrouwerij Sint-Idesbald opent officieel de deuren Timmy Van Assche

03 oktober 2020

17u37 0 Koksijde In de middeleeuwse abdijhoeve Ten Bogaerde is huisbrouwerij Sint-Idesbald officieel geopend.

Het gemeentebestuur zakte voor de gelegenheid af naar de historische site. Voor het brouwgedeelte is er een samenwerking met brouwerij Huyghe die er seizoensgebonden bieren ontwikkelt. De brouwerij uit Melle met internationale uitstraling viel onlangs nog in de prijzen op de World Beer awards en vindt het meer dan belangrijk om op dergelijke innovatieve, ecologische en lokale projecten in te zetten. Brouwerij Huyghe stelde de uitbaters van het naburige restaurant Mondieu aan om de huisbrouwerij uit te baten.

In het oude abtsgebouw vind je vandaag het restaurant Mondieu. De Grote Schuur werd ook al volledig gerenoveerd. De voorbije jaren presenteerde de dienst Cultuur en Erfgoed van Koksijde er tentoonstellingen hedendaagse kunst én kun je er ook permanent werk van Koksijds beeldhouwer George Grard zien. De vroegere varkensstallen werden nu ook aangepakt en herbestemd tot craftbrouwerij met bijhorende gelagzaal met plaats voor vijftig personen.

In totaal hebben de werken voor ruwbouw, ventilatie, verwarming en elektriciteit ongeveer één miljoen euro gekost. De kosten van de brouwinstallatie nam brouwerij Huyghe op zich. De uitbaters van Mondieu investeerden in de inrichting van de gelagzaal en de keuken. Je kan er terecht van donderdag tot en met zondag.