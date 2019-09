Hotel Lehouck verhuist maar blijft in Koksijde GUS

16 september 2019

15u03 0 Koksijde Eind deze maand sluit Hotel Lehouck langs de Koninklijke Baan in Koksijde definitief de deuren. Net voor de kerstperiode hopen Noel Bruynoghe (53) en Isabelle Hubrecht (51) hun nieuwe hotel Lehouck even verderop te kunnen openen.

Hotel Lehouck is al sinds 1965 in handen van de familie Bruynoghe. Vader en moeder Alfred en Cissy Bruynoghe-Stroucken startten de zaak. Dertig jaar later nam zoon Noel het over met zijn vrouw. “We zijn een klein familiepension met twaalf kamers en een restaurant waar we gerechten uit de klassieke Frans-Belgische keuken serveren”, stelt Noel voor. “De garnaalkroketten, zeetong en mossels zijn de specialiteiten. We hebben veel vaste klanten maar ook families die kiezen voor een budgetvriendelijk verblijf aan zee. Het huurcontract van het pand langs de Koninklijke Baan loopt ten einde. De erfgenamen van de eigenaar willen het verkopen waardoor wij moeten verhuizen. Nog tot eind september is onze zaak hier open.”

Verhuis

“Drie jaar terug hadden we het gebouw in de Pierre Sorrellaan 8 gekocht. Het vakantiehuis Mary Lou is al open en tegen de kerstperiode zullen we hotel Lehouck daarnaast openen”, kijkt Noel vooruit. “Het is een gekend gebouw waarin jaren Hotel Prince Charles werd gerund. Sinds een achttal jaar staat het leeg. De renovatiewerken zijn volop aan de gang. Daar zullen we veertien hotelkamers hebben en een restaurant met een vijftigtal couverts. In afwachting dat het hotel is afgewerkt kunnen de gasten wel al boeken voor de Mary Lou die ruim genoeg is voor twaalf personen.”

Info: www.lehouck.be.