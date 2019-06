Hoogbejaarde vrouw opgelicht door malafide klusjesmannen Bart Boterman

18u39 0 Koksijde In de Ranonkellaan in Koksijde is zaterdag een hoogbejaarde vrouw opgelicht door rondtrekkende bende van Engelstalige klusjesmannen. De vrouw werd volgens de politie een paar duizend euro afhandig gemaakt. De politie waarschuwt.

De Engelstalige mannen belden zaterdagvoormiddag aan bij het slachtoffer en stelden voor om de oprit te reinigen en om een olievlek te verwijderen. De vrouw liet zich onder druk zetten en ging uiteindelijk akkoord. Na een uur werk vroegen de mannen een overdreven prijs van een paar duizend euro, terwijl ze slechts een uur bezig waren en de olievlek niet eens verdwenen was. Het slachtoffer betaalde uiteindelijk wel de gevraagde som en de klusjesmannen vertrokken met de noorderzon. Het slachtoffer besefte pas nadien dat ze opgelicht was en stapte naar de politie.

De politie Westkust waarschuwt nogmaals om niet in te gaan op dergelijke voorstellen van klusjesmannen. De voorbije weken werden dergelijke klusjesmannen al gesignaleerd over de hele kustregio. Ze verplaatsen zich meestal met voertuigen met Ierse nummerplaten en zijn Engelstalig. De werken worden zelden goed uitgevoerd terwijl de mannen woekerprijzen vragen en bovendien erg veel druk uitoefenen. Wie de mannen aan de deur krijgt, belt meteen beter 101. In vele gevallen zijn de klusjesmannen niet op orde de vergunningen of zijn ze onbekend als onderneming.