Honderd jongeren planten helmgras om duinen te beschermen GUS

20 februari 2020

14u58 0 Koksijde Om en bij de honderd leerlingen en leerkrachten van de GO! Tuinbouwschool Melle hebben in Oostduinkerke 10.000 plantjes helmgras in de grond gestopt. Zo hopen ze mee de duinen te beschermen.

De jeugd kreeg hulp van de experts van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). “Dat jongeren begaan zijn met het klimaat is al gebleken op de talrijke marsen. Het beste is echter zelf de handen uit de mouwen te steken en dat hebben ze gedaan in Oostduinkerke”, zegt Nathalie Balcaen van MDK. In een duingebied van 1000 vierkante meter gingen liefst 10.000 plantjes de grond in. Dat helmgras komt uit een duingebied van De Panne. De duinen zijn een natuurlijke beschermingsbuffer. Om te voorkomen dat de zware wind het zand te veel verplaatst bewijst helmgras zijn nut. De exoten die er niet thuishoren hebben we de voorbije weken in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos verwijderd.”