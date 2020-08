Honden kunnen ravotten in afgebakend stukje natuur bij abdijmuseum Gudrun Steen

04 augustus 2020

09u07 3 Koksijde Koksijde heeft zijn tweede hondenspeelzone geopend vlak bij het abdijmuseum Ten Duinen. Daar mogen de viervoeters vrolijk rondrennen zonder leiband.

Medewerkers van de groendienst hebben de nieuwe zone ingericht. Buurtbewoners kregen inspraak. Op aanraden van Natuurpunt Westkust koos de gemeente niet voor een grasveld, maar wel voor een natuurrijk terrein. “In de natuurgebieden en op het openbaar domein in onze gemeente moeten honden altijd aangelijnd zijn”, schetst schepen van Dierenwelzijn Dorine Geersens (LB).

“Uiteraard willen die dieren ook eens in alle vrijheid kunnen lopen. Na de hondenspeelzone aan het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke hebben we nu een tweede afgebakend terrein opengesteld. Dat is toegankelijk via de Gladiolenlaan of via het wandelpad vanaf de Jaak Van Buggenhoutlaan aan de rand van de site van het abdijmuseum.”

De gemeente vraagt de hondeneigenaars om het terrein mee proper te houden. Hondenpoep hoort dus in een zakje en gaat zo de vuilbak in.