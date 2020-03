Hond Laika met heupproblemen is gered: ruim 12.000 euro opgehaald na oproep Gudrun Steen

23 maart 2020

08u24 13 Koksijde Een week terug lanceerde HLN een Een week terug lanceerde HLN een oproep . Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde zocht meer dan 7000 euro om de twee heupoperaties van de tweejarige hond Laika te betalen. De teller staat op meer dan 12.000 euro. Missie geslaagd dus en Laika die kwispelt vrolijk rond.

“Ik had niet gedacht dat we zo’n bedrag in amper een week bijeen zouden krijgen”, glundert Sabine van Paemel uit Leke die voorlopig voor Laika zorgt. Zij is vrijwilligster bij dierenasiel Ganzeweide. “De coronacrisis brak toen net uit en ik vreesde dat de mensen wel iets anders aan hun hoofd zouden hebben maar niets is minder waar. Er lopen nog goede zielen rond. De operatie aan de linkerheup is alvast geslaagd. Ik heb zelf al drie kleine hondjes en samen met hen wil Laika het liefst van al ravotten maar dat mag niet. Het bot moet aan de heupprothese groeien en dus moet ze rustig blijven.”

“Het is zo’n lieve teddybeer! Ik doe haar telkens aan de leiband naar buiten en binnen ligt ze graag dicht bij ons”, klinkt het. “Binnen een paar maanden volgt de ingreep aan haar rechterheup en de revalidatie. Daarna kan ze een nieuw leven starten bij een adoptiegezin. Zelf kunnen we haar helaas niet houden. Ik run in Leke een kunstgalerij en ik mag er niet aan denken dat grote Laika begint te ravotten tussen al dat kostbare materiaal. Het zal een hard afscheid worden, dat weet ik nu al maar het kan niet anders. Ik ben er zeker van dat we na het medische proces een warm gezin zullen vinden.”

Fonds voor duurdere, medische ingrepen

Dierenasiel Ganzeweide heeft de inzamelactie voor Laika stopgezet. “Na het artikel in HLN stroomde het geld binnen. Het was ongelooflijk. We zijn iedereen heel erg dankbaar”, reageert vrijwilliger en bestuurslid Siegfried Geryl uit Veurne. “Zelfs nu onze actie is stopgezet komt er nog geld binnen op de rekening van het dierenasiel. Jaarlijks bedragen de kosten voor de dierenarts tussen de 30 en 35.000 euro. Door de gulle HLN-lezers kunnen we nu een fonds oprichten voor de duurdere operaties. Vorige week bijvoorbeeld hebben we poes Zwerver nog laten opereren aan een fractuur.”