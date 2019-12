Hoe sta ik sterker in het leven? Westkustgemeenten leiden de jeugd op GUS

12 december 2019

14u52 0 Koksijde Vijf secundaire scholen uit de Westkust zullen hun leerlingen volgend voorjaar extra lessen geven over hoe ze sterker in het leven kunnen staan. De reden? Voorkomen dat jonge mensen in de armoede komen. Het is een project van (W)integratie met de hulp van vzw Arktos.

(W)integratie is een samenwerking tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Een nieuw project is het vormingspakket ‘kr8ig’. “Volgend voorjaar bieden we aan alle secundaire scholen uit de regio dat lessenpakket aan. Het bestaat uit acht thema’s waarrond we telkens een aantal sessies hebben uitgewerkt”, zegt medewerker Karel Lepla. “Met praktische oefeningen willen we de jongeren helpen om sterker te staan. Hoe ga je om met de groepsdruk? Mag ik mijn gevoelens delen? Hoe ga ik om met uitdagingen? Het zijn maar een paar vragen waarop we een antwoord zullen geven. Begin volgend jaar leiden we een aantal leerkrachten van de vijf deelnemende, secundaire scholen op. Bedoeling is dat de vorming in maart start. We beginnen bij de leerlingen van de tweede graad.”

De deelnemende scholen zijn GO!Atheneum Calmeyn De Panne, Annuntiata Veurne, College Veurne, GO! Atheneum De Vierboete en Centrum Leren en Werken in Nieuwpoort. “Als ASO school zijn wij misschien niet de verwachte pilootschool binnen dit initiatief maar ook wij voelen dat onze leerlingen nood hebben aan extra ondersteuning”, zegt directeur Christof Desloovere van het Veurnse college. “Geen enkele school is gevrijwaard van armoede maar je kan het vaak moeilijk opsporen. De leerlingen lopen daarmee niet te koop. Bovendien is de druk van vrienden en de maatschappij groot.”

De vier Westkustgemeenten en de vzw Arktos, die het project mee helpt begeleiden, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.