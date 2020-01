Hoe mooi kan het zijn? Fitnessen met zicht op zee GUS

27 januari 2020

10u15 0 Koksijde Met stip op de eerste plaats op menig lijstje met de goede voornemens: meer sporten. In Koksijde kan je de daad bij het woord voegen want daar staan er fitnesstoestellen op de Zeedijk.

Op de Zeedijk in Koksijde, bij het Zavelplein, staan drie cardio- en krachttoestellen. Een extra stimulans om ze te gebruiken is het fantastische uitzicht op de zee dat je er gratis bij krijgt als je sport. En weet je niet hoe de toestellen werken? Geen nood, er hangt een gebruiksaanwijzing bij of je kan een qr-code inscannen om meer uitleg te krijgen. Daarnaast staan er drie trappers bij het Fabiolaplein in Oostduinkerke, bij het zwembad in het sportpark in Koksijde en bij het Marktplein in de Ter Duinenlaan. Die staan telkens naast een zitbank zodat je na de inspanning snel kan ontspannen. De gemeente investeerde alles samen ruim 35.000 euro in zijn outdoor-fitnessapparatuur.