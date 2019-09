Hockeyveld in Oostduinkerke loopt vertraging op door extra archeologisch onderzoek GUS

04 september 2019

13u47 0 Koksijde Dinsdagavond startte Hockeyclub Sporkin Westkust zijn seizoen niet op het geplande nieuwe terrein in Oostduinkerke maar wel op het kunstgrasveld in Veurne. Noodgedwongen want het project in Oostduinkerke loopt aanzienlijke vertraging op door extra archeologisch onderzoek.

Op de persconferentie in het voorjaar van 2018 was te horen dat het nieuwe hockeyveld begin dit jaar klaar zou moeten zijn. Die deadline is niet gehaald en de nieuwe openingsdatum is geprikt op juli volgend jaar. “We hadden niet verwacht dat we nog een extra archeologisch onderzoek zouden moeten laten uitvoeren omdat dit terrein al eens helemaal is omgewoeld in functie van de aanleg van ons golfterrein”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). Dat onderzoek is nog steeds bezig. In de gemeenteraad vroeg Sander Loones (N-VA) de mogelijkheid te onderzoeken of een hockeyveld in Koksijde niet beter zou zijn. “Geen sprake van”, was sportschepen Dirk Dawyndt (LB) duidelijk. “Het voetbal blijft in Koksijde en een hockeyveld daar is technisch niet mogelijk.” Daarmee was Koksijde Vooruit niet akkoord. “Het hockeyterrein blijft in Oostduinkerke zoals gepland”, vervolgde Dawyndt. “Achter dat terrein is eventueel nog een extra voetbalveld mogelijk mocht dat nodig zijn.”

Streep door de rekening

Voor de Hockeyclub Sporkin Westkust (www.hcwestkust.be) is de vertraging een streep door de rekening. “We hadden uiteraard gehoopt al op onze nieuwe terrein te kunnen starten. Daarom schreven we ook de U9 en U19 in voor de competitie”, reageert Nathalie Jacob van de club. “Nu moeten we ons noodgedwongen beredderen in Veurne. Elke maand zullen we manueel alle belijning moeten aanbrengen op het kunstgrasveld waar we oefenen. We hebben ons nu ingeschreven voor het eerste competitiedeel tot eind dit jaar. Als blijkt dat het wedstrijdklaar maken van het Veurnse terrein te veel tijd in beslag neemt, zullen we volgend voorjaar voorlopig geen competitie spelen. We hopen dat de nieuwe infrastructuur in Oostduinkerke tegen het seizoen van volgend jaar wel klaar is. Ook de nieuwe outfits hebben we nog niet laten maken in afwachting van onze verhuis. We zijn het nieuwe seizoen dinsdagavond gestart met 135 leden maar de inschrijfperiode loopt nog tot eind deze maand. We zoeken trouwens nog extra trainers.”

Het nieuwe hockeyveld in Oostduinkerke is begroot op 1,8 miljoen euro, erelonen niet inbegrepen. Het veld zal op het niveau zijn om er nationale wedstrijden op te spelen. Er zijn ook kleedkamers gepland.