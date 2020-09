Hockeyclub Koksijde speelt morgen gloednieuw veld in: “Topploegen zullen hier op stage kunnen komen” Gudrun Steen

25 september 2020

14u13 16 Koksijde Het langverwachte hockeyveld in het sportpark in Oostduinkerke is afgewerkt. De officiële opening vanavond is dan wel uitgesteld naar volgend jaar en ook de eerste training, eveneens vanavond, gaat omwille van het voorspelde stormweer niet door. Maar morgen speelt Hockeyclub Koksijde wel een wedstrijd.

“Jammer genoeg zien we onze eerste training in het water vallen”, reageert voorzitster Nathalie Jacobs van de Hockeyclub Koksijde. “We kijken al zo lang uit naar dit moment en dan steekt het weer stokken in de wielen. Morgen zaterdag krijgen de spelers van de U19 om 13 uur de eer om er voor het eerst een wedstrijd op te spelen. De eerste training is dinsdag om 18 uur. Ook op woensdag en vrijdag oefenen we, zodat we telkens op zaterdag klaar zijn voor de competitie. Van de 130 aangesloten leden zijn er 104 jeugdspelers. Dat zijn mensen van zes tot achttien jaar. We zoeken volop trainers en scheidsrechters.”

Van Veurne naar Koksijde

De Hockeyclub verhuist van Veurne naar Koksijde. “In Veurne speelden we op een kunstgrasveld, maar dat is niet geschikt voor onze sport”, geeft Nathalie nog mee. “Het waterveld dat we nu hebben, is van het hoogste niveau. Het grote voordeel van dit natte veld is dat de snelheid veel hoger ligt. Hockeyploegen van het hoogste niveau zullen hier op stage kunnen komen. Dat is voor onze leden een enorme opsteker. We zijn de gemeente Koksijde bijzonder dankbaar voor de investering van 2,2 miljoen euro die ze hebben gedaan. Van de hogere overheid kwam er een subsidie van 300.000 euro.”

Het clubhuis is nog niet afgewerkt. “Door Covid-19 mogen we toch nog niet in groep douchen of ons in een kleedkamer omkleden”, lacht Nathalie. “We vragen onze leden om in sportkledij af te komen naar de training. Het materiaal kunnen we opbergen in een container die we via een sponsor hebben gekregen. Het clubhuis zou tegen maart volgend jaar klaar moeten zijn. De ruwbouw staat er.”