Hobbyfotograaf bestolen van GoPro op Kerkplein Bart Boterman

29 mei 2019

15u19 2 Koksijde Op het Kerkplein in Koksijde-Bad is dinsdagavond een hobbyfotograaf door twee jongeren bestolen van zijn GoPro-videotoestel.

De Koksijdenaar kwam volgens de politie Westkust rond 20.15 uur aan bij de kerk en had er zijn GoPro geplaatst. Hij nam foto’s van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk met een ander toestel. De man ging even iets halen in de auto, enkele meters verderop. Op dat moment nam een van de twee jongeren de GoPro mee en sloegen ze samen op de vlucht. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie. De daders zijn vooralsnog onbekend.