Hittegolfje op komst en zwembaden nog gesloten? Sunparks garandeert vanaf morgen wél waterplezier in Oostduinkerke Gudrun Steen

16 juni 2020

11u33 16 Koksijde Het subtropisch zwembad van Sunparks Oostduinkerke mag voorlopig nog niet open door de coronamaatregelen, maar vanaf morgen is er in het park wel al waterplezier verzekerd. Op het meer ligt een enorm hindernissenparcours. Heel handig, want vanaf volgende week wordt fantastisch weer aangekondigd.

Het idee voor het waterpark vol hindernissen ontsproot begin dit jaar al in Oostduinkerke. Het was de bedoeling om het in mei te openen, maar dat liep even anders door de coronacrisis. Morgen woensdag is het zover. “We zijn opgelucht dat we onze drijvende hindernissenbaan kunnen openen”, nodigt operations & poolmanager Evelyn Lietaer uit. “Per uur kunnen we twintig mensen vanaf 8 jaar toelaten. Voorwaarde is dat je kan zwemmen. Twee redders houden toezicht. Voor 11 euro krijg je niet alleen een uur waterpret, maar ontvang je een reddingsvest, waterschoentjes en eventueel ook een wetsuit. Na gebruiken ontsmetten we dat allemaal.”

“Deze maand zijn we op woensdag, zaterdag en zondagnamiddag open, maar in juli en augustus verruimen we de openingsuren. Reserveren is verplicht. Helaas kunnen we voorlopig geen kleedruimtes, douches of sanitair aanbieden door de coronamaatregelen.”

Het waterpark blijft tot en met september liggen. Reserveren kan hier.