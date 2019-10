Hevig onweer en windhoos aan de Westkust: tientallen oproepen voor omgewaaide bomen, rampenplan in Koksijde MMB BBO

14 oktober 2019

22u06 42 Koksijde Een hevig onweer heeft vanavond aan de Westkust voor heel wat stormschade gezorgd. Er is sprake van een windhoos, die een spoor van vernieling achterliet. Tientallen bomen zijn omgewaaid en liggen over de weg. In Koksijde is zelfs het rampenplan afgekondigd. “Er zijn meer dan dertig oproepen tegelijk binnengekomen. De burgemeester heeft de coördinatie op zich genomen. Er is enkel voorlopig enkel weet van materiële schade”, zegt woordvoerster Ilse Chamon van de gemeente Koksijde.

Onder meer in De Panne, Koksijde en Veurne zijn tientallen bomen omgewaaid die dwars over de weg liggen. Dakpannen, takken en losse elementen vlogen in het rond. De brandweer is volop in de weer en heeft allicht nog uren werk. In Koksijde woedde het onweer het ergst.

Rampenplan

“Er zijn tegelijkertijd ongeveer dertig oproepen over stormschade binnengekomen voor Koksijde en Oostduinkerke. Het gaat voornamelijk om omgevallen bomen op de wegen. Door het hoge aantal oproepen is het rampenplan afgekondigd. Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld) heeft de coördinatie van de hulpdiensten op zich genomen. De oproepen worden volgens prioriteit afgewerkt. De groendienst helpt de brandweer met het zagen van de bomen”, aldus woordvoerster Ilse Chamon van de gemeente Koksijde. De brandweerposten van Veurne, Koksijde, De Panne en Oostduinkerke moeten verzamelen in Koksijde.

Tramverkeer onderbroken



“Kijk uit als je vannacht of morgenvroeg weg moet. Er liggen overal takken, bladeren en andere weggewaaide voorwerpen op de weg, fietspaden en voetpaden. Controleer morgen bij daglicht uw woning goed op schade en contacteer uw verzekeraar indien nodig. Vergeet niet om foto’s te nemen”, laat Wim Janssens, eerste Schepen van De Panne (ACTIE), weten. In De Panne zou de bliksem zijn ingeslagen op de kerk, maar zonder veel erg. Het traject van de kusttram was op sommige plaatsen onderbroken en er werden vervangbussen ingelegd. Verder kwamen er ook meldingen van stormschade uit Oostende, Middelkerke, Kortemark, Veurne en gemeenten in de Westhoek. Ook van op andere plaatsen in West-Vlaanderen waren er vanavond meldingen van onweer en bliksem, maar voor zover bekend zonder veel schade. Intussen is de storm gaan liggen, maar het opruimen gaat voort.

Onweer houdt lelijk huis in Koksijde. Windhoos? Veel bomen geveld. #onweer# pic.twitter.com/8DNz2iJSM2 Dirk Goens(@ DirkGoens) link