Het West-Vlaams roodrund is Europees erkend en dat is uitzonderlijk GUS

04 november 2019

18u00 0 Koksijde Het studie- en documentatiecentrum voor Vlaamse Runderveerassen (SDVR) heeft samen met VLAM de Europese erkenning voor het vlees van het rood ras van West-Vlaanderen op zak. Ambachtsman en beenhouwer Hendrik Dierendonck uit Koksijde hoopt dat de erkenning meer kwekers zal aanzetten om voor dat ras te kiezen.

In 2001 kreeg het West-Vlaams roodrund de erkenning als bedreigd rundsvlees en in 2012 volgde de Vlaamse erkenning. Sinds vandaag heeft het ras de Europese erkenning als ‘Beschermde Oorsprongsbenaming’ (BOB) op zak. In ons land heeft enkel de Vlaams-Brabantse tafeldruif zo’n erkenning. Vooraleer het BOB-logo aan het vlees mag hangen moeten aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De term mag enkel gebruikt worden voor vrouwelijke dieren tussen 3,5 en 8 jaar en voor ossen van 2 tot 3,5 jaar die gefokt en gekweekt worden in West-Vlaanderen. De donkere egaalrode haarkleur is een kenmerk net zoals het donkerrode vlees met zeer fijne vezel. De volle, krachtige smaak is typerend. De runderen blijven zo lang mogelijk op de weide. Enkel tijdens de winter gaan ze op stal en krijgen ze ruwvoeders die vooral op de hoeve worden geproduceerd. Doordat de dieren de kans krijgen om te groeien en meerdere keren te kalveren krijgt het vlees een romige toets door het vet. “Momenteel zijn er officieel nog een 25-tal fokkers die in totaal 1300 geregistreerde runderen bezitten met minstens drie kwart bloedvoering van het authentieke rode ras van West-Vlaanderen”, zegt Gabriel Deschuymer van SDVR. “De federale overheidsdienst Economie zal controleren of de landbouwers alle voorwaarden naleven.”

Slager Hendrik Dierendonck uit Koksijde heeft het ras uit de vergeethoek gehaald en is uiteraard tevreden met de erkenning. “Het is een puur West-Vlaams product waarop we fier mogen zijn”, reageert hij. “Het is de kroon op het werk voor de inzet van de kwekers, boeren en slagers. De erkenning zorgt voor een extra bescherming maar ook voor een internationale bekendheid. Hopelijk volgen er ook extra subsidies zodat meer boeren het ras kweken want alleen als er voldoende dieren zijn kunnen we het ras in stand houden. Ik zie dan ook economische voordelen in de bescherming en ook een toeristische meerwaarde. Dat het enkel in West-Vlaanderen mag gekweekt worden is een pluspunt. Er is niets mis met een uniek en exclusief product.”