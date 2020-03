Het oudste mpi van West-Vlaanderen viert zijn 100ste verjaardag. Het is feest bij de Rozenkrans Gudrun Steen

02 maart 2020

14u28 0 Koksijde Al een eeuw lang begeleidt het team van de Rozenkrans in Oostduinkerke jongeren en volwassenen met een beperking. Die bijzondere verjaardag viert de organisatie met een gevarieerd programma. Starten doet het vrijdag met een tentoonstelling in woonzorgcentrum Sint-Anna in Bulskamp. Op 15 maart zet het zijn deuren in Oostduinkerke open tijdens de dag van de zorg.

De groep heeft vestigingen in Oostduinkerke, Nieuwpoort en Aartrijke. Dat gaat zowel om zorgorganisaties als om scholen in het bijzonder onderwijs. De Rozenkrans telt 480 leerlingen/bewoners, er zijn 460 medewerkers aan de slag. “Er is heel wat veranderd. Ik denk daarbij aan de grote flexibiliteit”, schetst Greet Debeerst, directeur van de Rozenwingerd die 35 jaar bestaat en gericht is op volwassenen. “Vroeger kon je kiezen tussen een internaat of semi-internaat. Vandaag zijn allerlei combinaties mogelijk op vlak van dagopvang, verblijf en begeleiding. Onze leefgroepwerking is erop gericht om de persoon op maat te kunnen begeleiden. Andere, professionele partners zijn nauw betrokken. En dan is er nog de financiering. Niet langer de voorziening krijgt subsidies maar de persoon met een beperking zelf ontvangt het budget in verhouding met de zorgzwaarte en de nood aan ondersteuning. Nog een verschil is de plaats die onze organisaties hebben gekregen in de maatschappij. Onze mensen nemen deel aan activiteiten in de buurt of sluiten zich aan bij verenigingen. We ondersteunen ook buiten onze voorziening, in het gewone onderwijs bijvoorbeeld.”

Een vleugje geschiedenis

Bij zo’n gezegende leeftijd mag al eens achterom gekeken worden. David Casteleyn, directeur van De Rozenkrans, bladert door de historiek. “De Zusters Dominicanessen van Brugge waren eind 1919 eigenaar van het gebouw in Oostduinkerke. In april telde de kloostergemeenschap al vijftien zusters. In de zomer van 1920 kwamen de eerste kinderen met een mentale handicap aan. De Rozenkrans was toen een unicum in onze provincie. De Tweede Wereldoorlog liet een verwoestende indruk na op onze panden. Pas in mei 1951 konden we het nieuwe hoofdgebouw inhuldigen. In september 1985 startten we met Huize Rozenwingerd voor volwassenen.”

Feestprogramma

De Rozenkrans viert zijn honderdste verjaardag met een mooie kalender. “’Samen kunst eens andere kunst’ is de titel van de expositie die nu vrijdag in het woonzorgcentrum Sint-Anna in Bulskamp wordt geopend”, zegt Cindy Sallaerts, coördinator van het feestjaar 2020. “De personen met een beperking van al onze vestigingen hebben zich creatief uitgeleefd. De werken zijn tot eind april dagelijks te zien. Een topper wordt onze opendeur tijdens de Dag van de Zorg op zondag 15 maart van 10 tot 17 uur. Rozenwingerd in de Bitterzoetlaan en De Rozenkrans in de Albert I-laan, beide in Oostduinkerke, zijn die dag te bezoeken. Je kan op verkenning in de ateliers, wooneenheden en de klassen. Medewerkers, leerlingen en bewoners staan klaar om je te laten proeven van hun leef- en werkomgeving. Kinderanimatie, voorstellingen en een bar maken het tot een gezellige ontmoetingsplaats.”



Info: 100jaarderozenkrans.be.