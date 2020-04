Het openluchtzwembad in Oostduinkerke is opnieuw zandvrij maar zal het dit jaar kunnen openen? Gudrun Steen

26 april 2020

11u24 0 Koksijde In normale omstandigheden is het verwarmde openluchtzwembad op de Zeedijk in Oostduinkerke open van 20 juni tot 4 september. Dit weekend heeft de ploeg de laarzen aangetrokken om het bad zandvrij te maken.

Koksijde heeft de primeur om als enige kustgemeente een openluchtzwembad te hebben op de Zeedijk met een fantastisch zicht op de Noordzee. Vandaag ligt dat bad er nog verlaten bij maar het blinkt wel als een spiegel. Daarvoor hebben de medewerkers van de gemeente dit weekend gezorgd. De redders en het logistiek personeel ‘doken’ het bad in om alle zand te verwijderen. Het bad vullen om het zwemplezier te verzekeren is voorlopig nog niet aan de orde. Het is nog maar de vraag of de geplande opening op 20 juni kan doorgaan. Het team is er alvast helemaal klaar. Geniet mee van deze blije, lentebeelden die de gemeente Koksijde heeft verspreid.