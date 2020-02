Het belooft een winderige carnavalsstoet te worden zondag. Voorlopig gaat alles door zoals gepland. GUS

19 februari 2020

10u47 0 Koksijde De jaarlijkse carnavalsstoet in Oostduinkerke staat zondag op de planning. Het voorspelde winderige weer zorgt ervoor dat de verschillende veiligheidsdisciplines nu al in contact staan met elkaar. Het is echter nog te vroeg om knopen door te hakken.

“De beslissingen kunnen nu nog niet genomen worden want hoe later op de week, hoe accurater de weersvoorspelling zal zijn”, laten ze vanuit de gemeente weten. “Pas dan kunnen we onderbouwd oordelen. Er is wel al contact tussen de verschillende veiligheidsdisciplines. Meerdere pistes liggen op tafel. Een parcours aanpassen is één van de opties mocht het weer echt een spelbreker worden. Voorlopig gaat alles door. De confetti en het snoepgoed liggen klaar om uitgegooid te worden.”

De start vertrekt zondag om 14.30 uur in Oostduinkerke-Bad en vervolgt zijn weg richting de dorpskern. Op het carnavalsprogramma staat verder de vette dinsdagmaskerade langs de cafés in Oostduinkerke-Dorp op 25 februari en de kindercarnavalsstoet in Koksijde op 26 februari om 14 uur gevolgd door een discokinderfuif in CasinoKoksijde.