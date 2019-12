Herinrichting luchtmachtbasis Koksijde stapje dichterbij GUS

20 december 2019

15u37 0 Koksijde De provincie en de gemeente Koksijde willen een flink stuk van de luchtmachtbasis in Koksijde aankopen. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) geeft nu een subsidie van 300.000 euro voor de aanstelling van een projectcoördinator.

De provincie werkt de omvorming van de luchtmachtbasis uit en vroeg ook de subsidie aan. Uiteraard is de gemeente Koksijde een zeer dichte partner. Het gaat om de aankoop van een gebied van 365 hectare. Het masterplan is al klaar en de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is bezig. In dat plan zullen de bestemmingen vastgelegd worden. Het is de bedoeling dat er op de basis een recreatieve luchthaven wordt ontwikkeld. Er is ook plaats voor vernieuwende industrie en voor natuur. De gemeente wil er zijn technische dienst met loodsen neerpoten. Nu de subsidies voor de aanstelling van de projectcoördinator binnen zijn, kan het project verder verfijnd worden.