Heel wat overtreders betrapt tijdens politiecontroles in Koksijde en Nieuwpoort afgelopen weekend Bart Boterman

03 februari 2020

15u41 4 Koksijde In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie Westkust verschillende alcohol- en stiptheidscontroles in de zone. Dat was het geval in de Robert Vandammestraat in Koksijde, aan het IJslandplein in Oostduinkerke en aan de Kaai in Nieuwpoort. Heel wat bestuurders liepen tegen de lamp.

Van de 132 bestuurders die aan een ademtest werden onderworpen, hadden er drie te diep in het glas gekeken. Daarnaast waren liefst vijf voertuigen niet geldig verzekerd of konden de bestuurders dit niet aantonen. Drie bestuurders reden dan weer met een voorlopig rijbewijs, terwijl dat verboden is in het weekend tussen 22 en 6 uur ‘s morgens. Daarnaast waren twee auto’s niet geldig gekeurd, was een auto niet geldig inschreven, had een bestuurder geen rijbewijs bij en had een taxichauffeur geen geldige medische keuring. Alle overtreders mogen een minnelijke schikking of dagvaarding voor de politierechtbank verwachten.