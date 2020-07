Heb je een woning met vier sterren? Dan krijg je van Koksijde 3.000 euro extra restauratiepremie Gudrun Steen

15 juli 2020

07u24 0 Koksijde De gemeente Koksijde heeft een 130-tal waardevolle niet-beschermde woningen. De eigenaars van een dergelijke ‘viersterrenwoning’ krijgen een hogere restauratiepremie.

De gemeenteraad van Koksijde keurt een verhoging van de premie goed van 3.000 euro. Dat betekent dat er bij restauratiewerken aan een woning met vier sterren een maximale gemeentelijke tegemoetkoming van 15.000 euro kan aangevraagd worden. “De restauratiewerken worden steeds duurder”, motiveert schepen Stéphane Anseeuw (LB). “Daarnaast willen we eigenaars nog meer aansporen om te restaureren. We hebben een jaarbudget van 90.000 euro ingeschreven. Als blijkt dat dit niet voldoende zou zijn, kunnen we dat verhogen.”

Daarnaast voegt Koksijde negentien woningen in Sint-Idesbald toe aan de inventaris van de gebouwen met vier sterren. De eigenaars zijn daarmee akkoord. De inventaris is voor Sint-Idesbald trouwens volledig afgewerkt. In Oostduinkerke en Koksijde zijn de mensen van de cultuurdienst er volop mee bezig.