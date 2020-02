Hang een nest voor een zwaluw of kerkuil en krijg een subsidie Gudrun Steen

27 februari 2020

11u52 0 Koksijde Koksijde geeft een subsidie van 10 tot 50 euro aan inwoners die een nest willen hangen voor een huis- of boerenzwaluw of voor een kerkuil. Vrees niet voor te veel uitwerpselen want ook daarvoor is een oplossing.

“We begrijpen dat een nest wat ongemakken met zich meebrengt maar met de nieuwe subsidie van 10 tot 50 euro willen we dat compenseren”, legt schepen van Leefmilieu Guido Decorte (LB) uit. Wim Bovens van de Natuurwerkgroep De Kerkuil is tevreden. “Hang bijvoorbeeld een stevig kunstnest onder een dakoversteek voor de huiszwaluw of sluit de schuur niet volledig af zodat de boerenzwaluw er zich kan nestelen. Last van uitwerpselen heb je niet als je een plankje onder het nest bevestigt.”

En de subsidie geldt ook voor wie een kerkuilenbak wil plaatsen. “Vorig jaar telden we drie broedgevallen van de kerkuil in Koksijde. Door die subsidie willen we dat aantal zien stijgen. Kerkuilenbakken horen echter niet overal. Wie een voorstel heeft, kan ons steeds contacteren.” De subsidieaanvragen volgt Koksijde samen met de natuurwerkgroep De Kerkuil op. Meer informatie krijg je bij de milieudienst op 058 53 30 96 of jan.vandromme@koksijde.be. Je kan ook surfen naar www.natuurwerkgroepdekerkuil.be.