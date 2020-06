Grootscheepse reddingsactie voor surfer in nood, maar het blijkt vals alarm Bart Boterman

07 juni 2020

15u53 0 Koksijde Voor de kust van Koksijde is zondag rond 11.30 uur in de voormiddag een grootschalige reddingsactie gehouden voor een surfer in nood. Uiteindelijk bleek het om een vals alarm te gaan.

Een wandelaar had een surfer met een groen zeil zien onder gaan en niet meer boven komen. Hij belde de hulpdiensten. De brandweer, politie, ziekenwagen, reddingsschepen en de NH90-helikopter rukten uit voor de zogenoemde procedure drenkeling. De heli was, met de luchtmachtbasis vlakbij, luttele momenten later ter plaatse. Volgens de politie is er meermaals over de plaats gevlogen maar is geen surfer aangetroffen. Er waren wel andere surfers, onder meer met een groen zeil, nietsvermoedend aan het surfen. Allicht had de wandelaar zich vergist, al is het steeds beter om het zekere voor het onzekere te nemen. De reddingsactie werd na drie kwartier afgeblazen.