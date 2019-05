Groen licht voor BMX-piste op sportsite in Oostduinkerke GUS

22 mei 2019

13u05 0 Koksijde Het gebeurt niet vaak en al zeker niet op een gemeenteraad in Koksijde. Het voorstel van Sabelle Diatta (LB) om een BMX-piste aan te leggen kreeg applaus van meerderheid en oppositie. De piste komt op een terrein tussen fitnesscentrum The Wave en het golfterrein in Oostduinkerke.

Sabelle Diatta is afkomstig van Senegal, waar ze een aantal keer wielerkampioene werd. Het fietsen geniet dus haar voorkeur. “Koksijde mist een echte BMX-piste”, zei ze op de gemeenteraad. “Er is nood aan een gesloten parcours waar de jeugd zich op de BMX kan uitleven.” Sportschepen Dirk Dawyndt (LB) was meteen akkoord. “We hebben een terrein in het sportpark in Oostduinkerke waar zoiets perfect zal kunnen. Dit voorstel verdient zeker een studie om na te gaan hoeveel zo’n piste kost en wat er allemaal bij komt kijken.” Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) was concreter. “Die BMX-piste zal er zeker komen. Koksijde is al vaak de sportieve voortrekker geweest en dat zullen we nu opnieuw zijn.”

Alain De Coster (Koksijde Vooruit) zei dat er in België twintig BMX-clubs zijn met in totaal ongeveer 1.250 leden. “De ondergrond van een goede BMX-piste moet in dolomiet aangelegd worden. Dat zal al snel tot 60.000 euro kosten. Het onderhoud van zo’n terrein is de grootste uitgavepost.”

Dirk Dawyndt reageerde: “Nu rijden de BMX’ers op het skatepark in Oostduinkerke omdat ze geen echt oefenterrein hebben. Het zal zeker de jeugd aantrekken en zou ook een blikvanger kunnen worden tijdens de vakantie- en sportkampen die in onze gemeente plaatsvinden.”

Ook N-VA was vol lof over het voorstel. Uiteindelijk was de gemeenteraad unaniem: er komt een BMX-piste. Er volgde zelfs een applaus.