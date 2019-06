Grenspolitiezones gaan veel nauwer samenwerken met de Fransen. “Al langer noodzakelijk” Bart Boterman

25 juni 2019

18u36 0 Koksijde De politiezones langs de Franse grens in West-Vlaanderen en Henegouwen gaan veel nauwer samenwerken met de Franse collega’s. Belgische politiemensen nemen vanaf september plaats in korpsen over de grens om gerechtelijke en bestuurlijke informatie te delen. “Noodzakelijk in onderzoeken naar mensensmokkel en radicalisering, maar evenzeer grenscriminaliteit en bestuurlijke zaken”, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en korpschef van de politie Westkust.

De korpschef deed het project vrijdag uit de doeken tijdens een bezoek van Catherine De Bolle, het hoofd van Europol, aan de politie Westkust. “Vanaf september starten de grenszones en de federale politie met de inzet van Belgische politiemensen in Frankrijk, bij de korpsen van onder meer Duinkerke, Rijsel en Roubaix. Naast de reeds bestaande patrouilles met zowel Franse als Belgische politiemensen, moet dit Grens Informatie Team (GIT) leiden tot een veel betere informatiepositie en samenwerking”, zegt Nicholas Paelinck. Het gaat zowel om gerechtelijke dossiers als opsporingsonderzoeken.

“Transmigratie, mensensmokkel, radicalisering en grenscriminaliteit zijn belangrijke domeinen in dit verhaal. Efficiënte informatiedeling is al langer noodzakelijk maar bleef grotendeels uit. Ook op bestuurlijk vlak zijn er grote voordelen en zullen de burgemeesters de vruchten plukken. Zo was er onlangs een Franse onderdaan die in Koksijde een dancing wou overnemen, maar na contact met de Franse collega’s bleek die al wat op zijn kerfstok te hebben en was hij meerdere keren failliet gegaan”, aldus Paelinck. De politiezone Westkust heeft namelijk al enkele jaren een project lopen met een verbindingsofficier in Duinkerke en ziet de samenwerking nu dus fors uitgebreid.

Buitengrens van Europa

Tijdens het bezoek van Catherine De Bolle ging het tevens over de invloed van de Brexit op de grenspolities, gezien België een buitengrens van Europa wordt. “De Europese politiediensten moeten goed georganiseerd de Brexit in gaan, maar grensbeveiliging brengt dure investeringen met zich mee. Daarom zijn ook de Europese subsidiemogelijkheden besproken”, besluit Paelinck. Europoldirecteur De Bolle gaf ook duiding over de Europese samenwerking inzake mensenhandel en -smokkel met de ‘Joint Operational Office’ in Wenen.