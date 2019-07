Gespecialiseerd interventieteam van politie Westkust krijgt make-over Bart Boterman

24 juli 2019

18u16 0 Koksijde Het Snelle Respons Team (SRT) van de politie Westkust is sinds dit zomerseizoen uitgerust met een nieuw uniform, veel herkenbaarder dan voordien. “Het SRT-team kan onmiddellijk en accuraat handelen bij gevaarlijke situaties waarbij de veiligheid van de burgers of collega’s in gevaar is. Bijvoorbeeld bij zware geweldfeiten of een openbaar schietincident. Herkenbaarheid is een must”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust.

“Bij bijzondere interventies is het van groot belang dat collega’s van lokale, federale en Franse politiediensten duidelijk kunnen zien wie al dan niet deel uitmaakt van het SRT-team. Naast de eerder doorgevoerde naamswijziging - het SRT-team heette eerst het VIP-team - werd nu ook de uitrusting opnieuw onder de loep genomen. Sinds dit juli kregen alle teamleden nieuwe uniformen met bijpassende badge”, aldus Deburchgraeve.

Het SRT-team telt elf leden die patrouilleren in anonieme wagens. “Ze staan ook in voor specifiek toezicht bij overlastproblemen, patrouilles in inbraakgevoelige wijken, observeren van winkelstraten en controles op de tram. Ook controles van personen onder voorwaarden door het gerecht behoren tot hun takenpakket. Afhankelijk van de opdracht voeren ze deze diensten uit in burgerkledij of in uniform. Ze kregen extra opleiding in onder andere geweldbeheersing en maken bovendien gebruik van de taser”, gaat Deburchgraeve verder. Tot slot werkt het team ook nauw samen met de Franse politie voor grenscriminaliteit.

“Dankzij hun succesverhaal en uitgebreide functionaliteit, zullen vanaf begin volgend jaar nog vier gedreven individuen het gemotiveerde team versterken. De vacatures staan momenteel open”, besluit Deburchgraeve.