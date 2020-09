Gery Geryl wil vooruit met KV Koksijde-Oostduinkerke: “Enkele plaatsen stijgen in vergelijking met vorig seizoen” Bert Denolf

12 september 2020

13u05 0 Koksijde Eersteprovincialer VV Oostduinkerke speelt dit seizoen onder de naam KV Koksijde-Oostduinkerke en op de prachtige infrastructuur van Koksijde, maar noem de nieuwe kustploeg geen geen fusieploeg. “Dit is een nieuw verhaal voor ons, maar met een fusie heeft het niets te maken”, verduidelijkt voorzitter Gery Geryl, die vooruitblikt op de competitiestart van aanstaande zondag.

“Ik maak me sterk dat onze ploeg klaar is voor de strijd”, steekt Geryl van wal. “De trainer kan op de meeste belangrijke namen rekenen en heeft een goede voorbereiding achter de rug. Elke week werd stevig getraind en ik heb de indruk dat de aanwezigheid en motivatie op het oefenveld beter was dan de voorbije jaren. Het is een uitgebalanceerde spelersgroep, met een zestal nieuwkomers, en onze nieuwe trainer doet hard zijn best om er een goed draaiend geheel van te maken.”

Die trainer is de amper 33-jarige Nick De Groote, die vorig seizoen nog actief was als speler bij reeksgenoot SC Wielsbeke. “Hij heeft nog alles te bewijzen als trainer, maar als ex-speler van KVV Coxyde kent hij de club goed en hij is erg gemotiveerd om er iets mooi van te maken. Hij is correct, behandelt elke speler op dezelfde manier en heeft duidelijk verstand van het spelletje.”

Uitwisseling

Vorig seizoen eindigde Oostduinkerke op een veilige elfde plaats in het midden van het klassement. “Ik ben ambitieus en wil graag beter doen. De (sub)top ambiëren we niet, maar ik zou graag rond de achtste, negende plaats finishen. Het klopt dat we in de Croky Cup ruim verloren tegen reeksgenoot Blankenberge, maar de 0-4-eindstand doet erger vermoeden dan wat er in die wedstrijd gebeurd is. In de openingsfase kregen we een strafschop tegen en zo liepen we meteen achter de feiten aan. Het voetbal dat we brachten was verre van slecht en we twijfelen zeker niet aan ons kunnen.”

Koksijde-Oostduinkerke heeft eveneens een B-ploeg die in vierde provinciale uitkomt. “Dat team wordt geleid door Marc Dawyndt en hij werkt uitstekend samen met De Groote. Ik sluit zeker niet uit dat er af en toe wat spelers tussen beide teams uitgewisseld wordt”, besluit de voorzitter.