Gert, Viktor en Marie Verhulst verwennen bewoners zorgcentrum met 100 pannenkoeken Gudrun Steen

22 maart 2020

10u33 152 Koksijde Niet alleen de bewoners van woonzorgcentra zitten geïsoleerd van de buitenwereld, ook de mensen met een beperking in zorgcentra zoals Rozenwingerd in Oostduinkerke. Gert Verhulst en zijn kinderen verwenden hen daarom met pannenkoeken.

Gert Verhulst woont in Oostduinkerke en wilde ook zijn duit in het zakje doen. Met zijn kinderen Viktor en Marie sloeg hij aan het bakken. Met de honderd pannenkoeken trokken ze naar Rozenwingerd in Oostduinkerke. Dat liet Viktor op zijn Instagram weten. Rozenwingerd zelf postte foto’s van de bewoners die maar wat genoten van de smakelijke verrassing. “Onze organisatie bestaat honderd jaar maar het is een feest in mineur. Zo’n initiatieven zorgen voor een lach want het is niet gemakkelijk. Sommige bewoners moeten hun ouders en familie minstens vijf weken missen door de coronamaatregels”, zegt Cindy Sallaerts, stafmedewerkster Beleid en Coaching.

“Sinds vrijdag 13 maart wonen onze bewoners in quarantaine. Om het leed wat te verzachten zullen we komende week fitnessen in alle groepen. En onze administratieve medewerkers zullen meedoen aan het raam want zij mogen niet in de groepen momenteel. We zullen hen aanmoedigen en applaus geven. We starten op donderdagnamiddag ook een vrije radio. Onze mensen kunnen liedjes aanvragen of boodschappen aan elkaar geven. We hebben ook een team dat mondmaskers maakt. Dagelijks zoeken we zaken om het leven zo aangenaam mogelijk te maken.”