Geplande nieuwe zendmast in Koksijde-Dorp komt er voorlopig niet GUS

17 december 2019

13u16 0 Koksijde Proximus heeft zijn aanvraag voor de bouw van een zendmast bij het sportpark in Koksijde-Dorp voorlopig ingetrokken. Het openbaar onderzoek dat daarover nog liep tot 24 december is voortijdig stopgezet.

Er was ongerustheid over de bouw van een nieuwe zendmast bij het sportpark in Koksijde-Dorp. Volgens sommige buurtbewoners was die met zijn 45 meter te hoog. Ook de oppositiepartijen lieten zich niet onbetuigd. N-VA pleitte voor een zendmast op de basis van Koksijde terwijl Koksijde Vooruit vooral een draagvlak wil bij de buurt.

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) laat nu weten dat het dossier voorlopig on-hold staat. “De bestaande zendmast in Koksijde-Dorp voor het systeem Astrid van de hulpdiensten is 38 meter hoog. Daarop zit ook het netwerk van Base. Proximus en Orange hebben hun netwerk op de mast op het dak van het brandweerarsenaal. Na overleg met alle partijen kwamen we overeen om het project voorlopig stil te leggen. Astrid is tevreden met een mast van 38 meter. De lokale politie heeft de mast niet meer nodig omdat het overschakelt op een glasvezelkabel. We gaan nu na of een mast van 45 meter wel nog nodig is. Misschien kan er ook voldoende gsm- en internetbereik gegenereerd worden met een lagere mast. Proximus heeft zijn aanvraag ingetrokken. Na het kerstverlof zitten we opnieuw bij elkaar. Er is ook nog een hoorzitting gepland en daarna wordt een nieuw openbaar dossier opgestart.”