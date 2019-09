Gemeente Koksijde krijgt award omdat je er op 14 plaatsen met de bankkaart kan betalen GUS

20 september 2019

10u06 0 Koksijde In winkels is het al jaren de standaard maar op gemeentediensten staat er nog niet altijd een betaalterminal waar je met de bankkaart kan betalen. Koksijde investeert daarin wel en kreeg van het bedrijf Keyware, dat die terminals verdeelt, een award.

“We hebben nu 14 zo’n terminals”, bevestigt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Je kan in onze gemeente met de bankkaart betalen bij de dienst Bevolking, de dienst Stedenbouw, de jeugddienst, het natuureducatief centrum Duinenhuis en zelfs op de speelpleinen gebruiken we mobiele terminals. Niets dan voordelen. Er worden minder fouten gemaakt bij het teruggeven van geld, het is efficiënter en er is minder administratie nodig. We gebruiken die terminals al zeven jaar. In het begin betaalde slechts tien procent van de mensen met hun bankkaart, vandaag is dat de helft van de transacties. Vooral bij kleine bedragen wint de betaling met de kaart aan populariteit. We zijn trots op deze award. Zeker als je weet dat onze bevolking gemiddeld 53 jaar is. Ook de senioren zijn dus mee met het elektronisch betalen.”