Geen compensatie voor abonnees van Golf Ter Hille. “We vragen van iedereen solidariteit.” Gudrun Steen

05 mei 2020

11u07 1 Koksijde Goed nieuws voor de sportfanaten. In Koksijde gaat het sportpark gedeeltelijk open en kan je ook tennissen en golfen. De gemeente gaat niet in op de vraag van een aantal abonnees van Golf Ter Hille om een compensatie te krijgen voor de maanden dat ze niet hebben kunnen spelen.

‘De burgemeester weigert een compensatie voor de twee maanden dat we niet hebben kunnen golfen. Nochtans zijn de abonnementen duur (ruim 1600 euro voor de Langgeleedcourse met 18 holes red.), zeker voor mensen die niet in Koksijde wonen.’ Deze opmerking kregen we binnen op onze redactie. “Die vraag kregen we slechts van een paar mensen maar gelukkig is het merendeel wel solidair”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) scherp. “Ook toen het golfterrein gesloten was door de coronamaatregelen moesten we het terrein onderhouden. Die kosten liepen gewoon door. Ik beloof wel dat we het lidgeld niet zullen laten stijgen maar een compensatie zit er niet in. We vragen van iedereen solidariteit.” Wil je golfen dan moet je verplicht reserveren. De werking wordt elke week geëvalueerd. Info: koksijdegolfterhille.be.

Tennissen en padelen kunnen ook

Reserveren is ook de boodschap als je wil tennissen en padelen bij de lokale clubs tennis- en padelclub Koksijde en TC Tip Top Oostduinkerke. Het clubhuis, sanitair en de kleedkamers blijven gesloten. Alleen enkelspel is toegelaten. Na de training ga je direct naar huis. Op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke mag je fietsen, wandelen en de trim- en atletiekpiste gebruiken voor individuele traing. Ook de hondenlosloopweide is opnieuw open. De recreatiesportveldjes en de voetbalvelden blijven verboden terrein.