Gedronken en te snel gereden, maar toch vrijgesproken voor zwaar ongeval met pick-up: “Onbegrijpelijk dat deze man hiermee weg komt” Bart Boterman

09 maart 2020

20u27 4 Koksijde De bestuurder (26) van een pick-up die in mei vorig jaar in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde twee auto’s ramde tijdens een fout gelopen inhaalmanoeuvre, met een zwaargewond slachtoffer (76) tot gevolg, is vrijgesproken door de Veurnse politierechtbank. De man reed nochtans te snel en had gedronken. De twee tegenpartijen gaan in beroep, lieten ze intussen weten. “Onbegrijpelijk dat deze man hier gewoon mee wegkomt”, zegt advocaat Rik Ascrawat.

Blanka Everaert (76) uit Kontich kwam die avond van een etentje in De Panne met haar Citroën C3. Ze was op weg naar haar tweede verblijf in Koksijde, met een vriendin als passagier. Achter haar reed een Renault Kangoo die de Citroën zou inhalen. Maar een Dodge Ram kwam aangereden en ramde beide auto’s. De drie wagens zijn total loss en werden over het fietspad weggeslingerd, tot in de weilanden naast de Ten Bogaerdelaan waar wegenwerken aan de gang waren. Blanka Everaert verloor het bewustzijn, was zwaargewond en lag nadien nog twintig dagen in het ziekenhuis. Ook de vriendin raakte lichtgewond.

“Hier leeft nog ene”

“De bestuurder van de Dodge Ram, T.V. (26) uit Koksijde, ging na het ongeval kijken naar de aangereden voertuigen. Hij riep ‘ah, hier leeft nog ene’ en vertrok opnieuw. Eerst verklaarde hij in een verhoor dat hij zeker niet achter het stuur zat. Daarna gaf hij het toch schoorvoetend toe”, sprak de procureur op het proces. “T.V. reed echter niet alleen te snel, maar ook onder invloed van alcohol, namelijk 1.15 promille. Door de overdreven snelheid en het rijden onder invloed is hij ontegensprekelijk verantwoordelijk voor het ongeval”, ging de procureur verder met zijn betoog. Ook de advocaten van de burgerlijke partijen twijfelden daar niet over.

Wel gestraft voor alcohol

Maar dat zag Thomas Bailleul, advocaat van T.V., helemaal anders. “Mijn cliënt zou beide voertuigen inhalen en terwijl hij bezig was met dat manoeuvre, werd hij geconfronteerd met de Renault Kangoo die voor zich opdook om eveneens de Citroën in te halen. De bestuurster van de Kangoo had zich niet van het achterliggend verkeer vergewist. Mijn cliënt gaat daarom voor de vrijspraak. Hij had inderdaad gedronken, maar dat staat er los van”, aldus Thomas Bailleul op het proces. De politierechter deed maandagmorgen uitspraak en volgde de stelling van Bailleul: T.V. werd vrijgesproken het ongeval. Omdat hij had gedronken, kreeg hij wel 3 maanden rijverbod waarvan 1 effectief en 2.400 euro boete waarvan 800 effectief.

Zeker in beroep

“Onbegrijpelijk dat deze man hier gewoon mee wegkomt. We gaan honderd procent zeker in beroep”, zegt advocaat Rik Ascrawat, die de bestuurster van de Renault Kangoo vertegenwoordigt. “Mijn cliënte haalde pas in wanneer dat was toegelaten, net voorbij de witte lijn. Als de Dodge Ram al aan het inhalen was, dan had hij met zekerheid de witte lijn overgestoken en ging hij sowieso in de fout. Bovendien kan het niet anders of de Dodge Ram reed veel sneller dan 70 kilometer per uur, aan de schade aan de wagens te zien”, aldus Rik Ascrawat. Ook de verdediging van slachtoffer Blanka Everaert, advocaat Liliane Dierckx, gaat in beroep. De gevorderde schadevergoedingen van 3.000 en 10.000 euro werden, als gevolgd van de vrijspraak, afgewezen.