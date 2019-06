Geanimeerde discussie tussen bejaarde vrouw en agent bij politierechter Jelle Houwen

24 juni 2019

13u07 3 Koksijde Bij de politierechter in Veurne is maandagochtend een geanimeerde discussie ontstaan tussen een vrouw van eind de 70 en een politieagent van zone Westkust.

I.V. werd gedagvaard omdat ze in december vorig jaar de bevelen van de agent had genegeerd toen die het verkeer aan het regelen was op het kruispunt van de Albert I-Laan met de Kinderlaan in Koksijde. De verkeerslichten waren er defect. Toen de agent met gestrekte armen het verkeer tegenhield, reed I.V. toch door. “Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik bijna omver werd gereden. Die vrouw wist duidelijk niet wat ik bedoelde met mijn gebaren. Daarop zei ik dat ze dringend een opfrissingscursus moest volgen.” I.V reageerde met hoongelach. “Ik rijd al sinds 1965 met de wagen en nooit kwam ik iets tegen. En dan komt die agent mij als een briesende stier mij kwaad aanspreken”, sprak ze.

De agent had intussen al toegegeven dat hij best geagiteerd was op dat ogenblik. I.V. deed zelf hele ganse verhaal uit de doeken en zei dat ze dacht dat het om een alcoholcontrole ging – in het midden van een druk kruispunt – en ze aan de kant moest staan. Ze werd veroordeeld tot 800 euro boete, volledig met uitstel, en acht dagen rijverbod.