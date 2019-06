Ganō opent vestiging in Oostduinkerke: noem dit geen wietwinkel GUS DJG

15 juni 2019

19u26 18 Koksijde Ganō heeft al een winkel in Gent en opent er dit weekend nog één in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. “Dit is geen wiet- of cannabiswinkel”, onderlijnt zaakvoerder Ina Averhals. “Cannabidiol, kortweg CBD, heeft niets met drugs te maken. Het is een natuurlijke stof onttrokken van de cannabisplant.” Jelle De Schepper (24) uit Sint-Idesbald is de storemanager van Ganō ODK.

“Ganō is een shop, informatiepunt en kwaliteitsmerk van CBD”, schetst Ina. “Bij ons kan je terecht voor producten zoals olie, hennepbloemen en verzorgingsproducten allemaal met CBD en op maat ontwikkeld. We willen ons product bekendmaken bij het grote publiek. Door het gebrek aan een wetgeving om het product te mogen verkopen als een voedingssupplement denken mensen onterecht dat het product niets voor hen is. Logisch. De overheid duwt CBD in een duistere omgeving terwijl in Nederland bijvoorbeeld CBD olie gewoon als voedingssupplement verkocht wordt. Wij willen het product normaliseren en uit de marginaliteit halen. Of we geen schrik hebben dat we drugsverslaafden zullen aantrekken? Jammer dat je die vraag stelt want CBD is geen drugs. Het is een natuurlijke stof die we onttrekken uit de CBD cannabisplanten. Die zijn door wetenschappers vele keren gekruist zodat de planten de drugsgerelateerde stof THC niet meer bevatten. THC is het psychoactieve bestanddeel van de cannabisplant.” CBD zou pijnstillend en helend werken.

Interessante locatie

“Oostduinkerke is voor ons strategisch gezien een interessante locatie’, vindt Ina. “Het is de eerste CBD winkel aan de kust. We hebben al een vestiging in Gent en binnenkort openen we een pop-up shop in Antwerpen. Zo zullen we voor onze klanten al vlot bereikbaar zijn.” Jelle De Schepper ziet het alvast als een uitdaging en vreest geen problemen. “Ik heb de gemeente en de politie persoonlijk ingelicht. Ze stonden neutraal tegenover de opening van de shop. Op het einde van het gesprek hebben ze me succes gewenst wat ik enorm apprecieer.” Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) wacht af. “We zien liever andere winkels starten in onze gemeente maar we kunnen het niet tegenhouden. Er zijn nog plaatsen in Koksijde waar dit product vrij verkocht wordt en we stelden nog geen problemen vast. We zullen het uiteraard met argusogen volgen.”

Ganō ODK vind je in de Leopold II laan 213. Het is elke dag, ook op zondag, open van 11 tot 20 uur. Info: www.ganocbd.com.