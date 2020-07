Frituren loopt uit de hand, brandweer moet brandend fornuis en dampkap blussen Bart Boterman

20 juli 2020

16u08 0 Koksijde In de Leopold II-laan in Oostduinkerke woedde zondag rond 15.30 uur een brand in een vakantie-appartement.

Een man verbleef er samen met zijn twee kinderen op de eerste verdieping van het gebouw. Hij was aan het frituren in een pan toen de olie plots vuur vatte. De vlammen sloegen in de dampkap. De man belde de brandweer en bracht zichzelf en beide kinderen in veiligheid. De brandweer was snel ter plaatse en slaagde erin het vuur tijdig te blussen. De dampkap en het fornuis zijn ernstig beschadigd, maar er vielen geen gewonden.