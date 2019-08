Fiets mee met Yves Lampaert tijdens de Ronde van Koksijde GUS

13 augustus 2019

13u06 4 Koksijde Ex-veldrijder Paul Herygers en Yves Lampaert, pas nog zilver behaald op het EK wielrennen, tekenen zondag present op de tweede Ronde van Koksijde.

Die gratis familietocht start om 14 uur aan zaal Witte Burg in Oostduinkerke. “Langs een traject van 20 kilometer tonen we de mooiste plekjes van Koksijde”, nodigt Elwin Van Herck uit. “Zo rijden we een stuk op de luchtmachtbasis waar de fietsers op de foto kunnen met de nieuwe NH90, de opvolger van de Seaking. Onderweg zijn er twee tussenstops. Vorig jaar waren er 120 fietsers.”

Inschrijven kan op www.koksijdevooruit.be.