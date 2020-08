Fiets mee door een doldwaas avontuur Gudrun Steen

04 augustus 2020

08u47 0 Koksijde Koksijde presenteert donderdag ‘fietseluren’. Dat is een geanimeerde tocht boordevol knotsgekke animaties.

Stap in een doldwaas avontuur en fiets als het ware door jouw eigen stripverhaal. Dat is het concept achter fietseluren. Na weken van afzondering is iedereen de kluts kwijt. Schrijnwerkers hebben deuren op foute plaatsen gemonteerd, koekoeksklokken vliegen uit en boeren versieren hun koeien. Niets is te gek langs het 15 kilometer lange parcours.

Fietseluren is een initiatief van het evenementenbedrijf Mundomatic. “We willen de deelnemers niet alleen een sportieve boost geven, maar ook een mentale opkikker geven in deze bijzondere tijd. We tonen dat ook dichtbij verrassende plekjes te ontdekken zijn”, zegt CEO Piet Winten.

Inschrijven voor nu donderdag 6 of volgende donderdag 13 augustus kan hier. Deelnameprijs is 2 euro. Starten kan tussen 16 en 20 uur aan het gemeentehuis in Koksijde. Volg de wegwijzers en respecteer het gereserveerde vertrekuur. Bij de start op het Theaterplein moet je een mondmasker dragen.