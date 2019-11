Familie houdt reünie in vissershuisje waar eeuw geleden hun ouders werden geboren GUS

04 november 2019

11u09 4 Koksijde Een bijzonder familiemoment in restaurant The New Kokkel in Koksijde. De neven en nichten Veranneman en Vanderghote kwamen er samen. Waarom? Ongeveer een eeuw geleden werden hun ouders in dat vissershuisje geboren.

“Op 23 februari dit jaar is mijn moeder Gabriëlle Zoete overleden”, vertelt dochter Karine Veranneman, werkzaam op de cultuurdienst van De Panne. “Zij was de laatste langs mijn vaders kant van de oudere generatie Verannemans. Met de neven en nichten maakten we toen de bedenking dat we elkaar enkel zagen op begrafenissen en gezien mijn moeder de laatste was, wilden we het contact met de familie warm houden. In restaurant ‘The New Kokkel’ in Koksijde vonden we de geknipte locatie voor onze eerste reünie. Mijn vader Julien en zijn broers en zussen zijn allemaal geboren in dat vroegere vissershuisje. Bij de archiefdienst van Koksijde hebben ze ons dat bevestigd.”

Familiegeschiedenis

Het familieverhaal start bij Valerius Ludovicus Veranneman en Alma Irma Calcoen. Beide werden ze geboren in Koksijde. Hij in mei 1897 en zij in juli 1901. Na hun huwelijk in december 1920 woonden ze zeventien jaar lang in het vissershuisje waar nu The New Kokkel is ingericht. “Hun vijf kinderen Pharaïlde, Jeanne, Robert, Henri en Julien werden daar geboren.”, weet Karine. Het gezin werd niet gespaard. “Jeanne stierf aan tuberculose toen ze zestien jaar was en ook Henri overleed op die leeftijd toen het schip waarmee hij voer op een mijn liep. Moeder Alma kwam dat verdriet nooit te boven.”

De initiatiefnemers van de familiereünie in Koksijde waren Nelly Vanderghote (dochter van Pharaïlde), Dorine (dochter van Robert) en Karine (dochter van Julien).