Extra nesten voor vogels bij golf Ter Hille GUS

12 augustus 2019

16u11 0 Koksijde Het is niet alleen leuk om te golfen in Oostduinkerke, in de buurt van het golfterrein hebben ook vogels het naar hun zin. Met de steun van de gemeente Koksijde breidt de huismussenwerkgroep het aantal nesten uit.

“Op het domein van de Paardenhoeve, net naast het golfterrein, hebben we 16 kunstnestkasten voor huiszwaluwen geplaatst en drie voor huismussen”, zegt initiatiefnemer Eddy Vandenbouhede. “Dat maakt deel uit van een groter project. Op drie plaatsen op golf Ter Hille zullen we in duurzaam houtbeton 50 kunstnesten voor huiszwaluwen, 4 voor huismussen, 4 voor mezen, 1 voor een torenvalk en nog 1 voor steenuilen plaatsen. Die vogels gaan zeker helpen bij het ecologisch beheer op de site.”