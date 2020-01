Ex-advocate besteelt 100 cliënten Klaas Danneel

28 januari 2020

18u16 0 Koksijde Een ex-advocate uit Koksijde moet binnenkort voor de strafrechter komen omdat ze zo’n 100 cliënten heeft bestolen. Ze trad telkens op als voorlopig bewindvoerder, vaak kwetsbare mensen met schulden dus en ze had de opdracht om hun geld te beheren. Maar in plaats daarvan gebruikte ze hun geld om haar eigen facturen te betalen.

Volgens het gerecht heeft ze in totaal zo’n 100.000 euro van haar eigen cliënten gebruikt om privé-rekeningen te betalen. Soms gaat het om rekeningen van maar een paar euro’s, maar andere keren zijn het rekeningen van enkele duizenden euro’s, onder meer om de verbouwingswerken aan haar huis te betalen.

De raadkamer van Veurne verwijst de voormalige advocate nu door naar de correctionele rechtbank, wegens valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Aan het gerecht verklaarde ze dat het om een misverstand gaat, dat ze gewoon slordig is geweest. De ex-advocate heeft nu zelf een advocaat in de arm genomen. Die laat weten dat alle slachtoffers ondertussen vergoed zijn, en overweegt om in beroep te gaan tegen de doorverwijzing.

De vrouw was als advocaat aangesloten bij de balie van Veurne, maar begin vorig jaar heeft ze zich laten schrappen van de lijst van advocaten.