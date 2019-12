Erik en Martine sloten vandaag deuren van hun slagerij Erik GUS

03 december 2019

18u50 0 Koksijde Na 36 jaar rondden Erik (59) en Martine (55) Aneca hun allerlaatste werkdag af in hun slagerij Erik in de Zeelaan. Het gebouw wordt op termijn samen met vier andere aanpalende gebouwen afgebroken en vervangen door een nieuw immobiliënproject.

Erik en Martine zijn van Ichtegem afkomstig maar verhuisden naar Koksijde toen de slagerij van wijlen Maurice Demunck over te nemen stond. “Het is altijd Eriks droom geweest een eigen slagerij te hebben en ik volgde”, lacht Martine. “We blikken terug op een fantastische loopbaan waarbij vooral het goede contact met onze klanten zal bijblijven. Onze specialiteit was zelfgekweekt lamsvlees. Erik zal trouwens schapen blijven kweken. Ik zoek nog een nieuwe uitdaging. Onze handelsovereenkomst voor de slagerij liep ten einde vandaar dat we nu zijn gestopt. Samen met vier aanpalende panden zal dit gebouw afgebroken worden. In de plaats komt een nieuw immobiliënproject met op het gelijkvloers opnieuw handelsruimte. We blijven in Koksijde wonen.” Op hun laatste werkdag vandaag hebben talrijke klanten hun favoriete slagerskoppel letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet. Ook een afvaardiging van de gemeente en de lokale handelaarsbond kwamen langs.