Ereschepen Laurent De Coninck overleden Gudrun Steen

20 september 2020

09u47 6 Koksijde Laurent De Coninck is vrijdag thuis overleden op 93-jarige leeftijd. Laurent is in zijn woonplaats Koksijde bekend als ‘The King’, verwijzend naar zijn familienaam. Hij heeft pionierswerk verricht.

Laurent werd in maart 1927 geboren in Zulte. Hij was getrouwd met Thérèse Sawenne met wie hij twee kinderen had van wie er één is overleden. Op zijn rouwbrief staat ‘First is first – Second is nobody’. Dat typeert de Koksijdse ereschepen, die een tijd voor het leger werkte. Zijn militaire inzet is beloond geweest met een aantal medailles zoals de militaire medaille 1ste klas, medaille van oorlogsvrijwilliger en herinneringsmedaille gewapende humanitaire operaties. Hij was ook de trotse peter van het 40ste smaldeel op de basis in Koksijde.

De liberale burgemeester Marc Vanden Bussche heeft niets dan lof over voor de ereschepen. “Ik kon steeds bij Laurent terecht voor zijn ongezouten, liberale advies. Als (ere)schepen en als mens stond hij steeds voor mij, zijn vrienden en zijn collega’s op de militaire basis klaar. Hij was een man uit één stuk”, zegt hij.

Laurent De Coninck werd na zijn militaire loopbaan CEO van het diepvriesbedrijf Eurofreez. In zijn vrije tijd heeft hij zich politiek ingezet. Van 1977 tot 1982 was hij schepen van Sport in Koksijde. Hij was één van de pioniers van de watersportclub KYC waarvan hij ook een tijd voorzitter was. “We hebben onze King gekend als een integer, streng en rechtvaardige man met het hart op de juiste plaats. Met verdriet maar ook veel trots en dankbaarheid bieden wij de familie en vrienden onze oprechte steun aan”, lezen we op de website van de KYC. Daarnaast richtte Laurent ook de sportdienst, zwemclub Trapegeer en de powerclub in Koksijde op. Het powerclublokaal draagt trouwens nog steeds de naam Laurent De Coninck.

Je kan Laurent een laatste groet brengen bij uitvaartcentrum Cornelis in Veurne. Daar vindt op vrijdag 25 september de uitvaartplechtigheid plaats in beperkte kring. Je kan deze live volgen via een link die je kan verkrijgen bij Cornelis