Er komt voorlopig geen Uitpas in Koksijde GUS

26 november 2019

14u38 0 Koksijde Het voorstel van Dominique Wolter Hofmans (Onafhankelijk) om in Koksijde een Uitpas te lanceren werd door de gemeenteraad van de agenda gehaald. Met een Uitpas krijgen trouwe deelnemers aan vrijetijdsactiviteiten korting.

“Een Uitpas is een digitale kaart waarmee je punten kan verzamelen als je deelneemt aan culturele, sportieve en jeugdactiviteiten”, duidde Wolter Hofmans tijdens de gemeenteraad. “Wie aan zo’n activiteit meedoet, krijgt punten die je kan inruilen voor korting of een cadeautje zoals gratis tickets. Mensen in armoede krijgen via de Uitpas altijd extra korting. Met zo’n pas zullen we meer mensen aanzetten om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.”

Schepen Stéphanie Anseeuw (LB) hield de boot af. “Intekenen aan de Uitpas betekent ook investeren in een medewerker en software. Als het nieuwe culturele samenwerkingsverband Viertoren wordt goedgekeurd en dus de nodige subsidies krijgt dan zullen we dat zeker laten onderzoeken. Dat zal echter niet meer dit jaar zijn.”

Suze Bogaerts (Koksijde Vooruit) waarschuwde voor een te veel aan kaarten. “Zou Koksijde niet beter samenwerken met Westtoer en de provincie om één algemene kaart op de markt te brengen. De veelheid aan kaarten maakt het er niet gemakkelijker op voor de gebruiker.”

Het voorstel werd uiteindelijk van de agenda geschrapt na stemming.