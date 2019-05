Er komen 340 zonnepanelen op dak van tennishal, ook Koksijdenaren moeten meedoen GUS

24 mei 2019

15u53 0 Koksijde De installatie van 340 zonnepanelen op het dak van de tennishal in de Zeelaan in Koksijde is volop aan de gang. De gemeente zal ook de Koksijdenaar warm maken om extra zonnepanelen te plaatsen.

De gemeente investeerde 120.000 euro in de panelen op de tennishal en de 65 die het eerder op zaal Witte Burg in Oostduinkerke legde. De provincie West-Vlaanderen gaf een subsidie van 100.000 euro. “De installatie in Koksijde zal groene stroom leveren aan de sportsite en aan het zwembad Hoge Blekker”, zegt schepen van Leefmilieu Guido Decorte (LB). “Aan de kust schijnt de zon feller dus daarvan moeten we profiteren. We onderzoeken welke daken van openbare gebouwen nog in aanmerking komen voor zonnepanelen. Daarnaast zetten we ook de inwoners tot actie aan. Via het woonhuis NieKo zullen we een sensibiliseringscampagne uitwerken. We bestuderen of we inwoners mee kunnen laten participeren in projecten rond hernieuwbare energie.”